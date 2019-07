NPY y la apuesta fuerte al deporte

Marcos Román, gerente de Programación, resaltó el esfuerzo de NPY por llevar a todo el país los eventos deportivos de nivel mundial: “Desde NPY queremos estar a la vanguardia de la información y dar lo mejor a la audiencia llegando por aire a todo el país con eventos como la International Champions Cup donde participan clubes tales como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United y otros, que transmitiremos íntegramente; además pronto tendremos los Panamericanos de Lima en vivo y en exclusivo”.

Este sábado, la International Champions Cup tendrá cuatro juegos de alto nivel: Manchester United vs. Inter de Milan (7.30), Benfica vs. Chivas de Guadalajara (16.00), Arsenal vs. Fiorentina (18.00) y Bayern Múnich vs. Real Madrid (20.00), todos en vivo y en directo por NPY.