Notas reversales: Cogestión de la EBY es sancionada por Diputados

Seguidamente a la aprobación del acuerdo que reconoce la deuda de USD 4.084 con el Tesoro argentino, los diputados debatieron como segundo punto la equiparación de los cargos de directores ejecutivos y la implementación efectiva de una cogestión paritaria.

El vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ulises Quintana (Añetete), mencionó que no existe ninguna oposición constitucional para que sea aprobado el proyecto, y que existe una sanción a favor del documento.

Entretanto, Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), perteneciente también a la misma comisión, refirió que votaron por la no aprobación de la nota reversal y pidió el rechazo de la misma.

“Muy por el contrario a que va existir una cogestión, lo que nosotros interpretamos es que el artículo 15 de la nota reversal establece que las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá serán ejecutadas por los directores ejecutivos en forma conjunta, es decir, solamente a los que se refiere a la operación”, explicó.

Nota relacionada: Diputados sanciona notas reversales que reconocen la deuda de USD 4.084

Mencionó que “en cuanto a la operación, no abarca la gestión administrativa, donde se manejan los activos líquidos de Yacyretá. Hoy en día el 90% de los activos líquidos provenientes de la comercialización es manejado unilateralmente por el director argentino”.

“El esquema planteado en el artículo 15 de la nota reversal, en aras de una supuesta cogestión partidaria, deja en manos de Argentina más del 90% de los negocios de Yacyretá y, por ende, las finanzas de la entidad”, insistió.

Lamentó que el acuerdo, hecho por el presidente Horacio Cartes, resuelve anular la igualdad en las atribuciones de los directivos ejecutivos de cada país y consideró que de esta manera se estará otorgando amplios privilegios al país argentino.

“Estamos renunciando a un tratado para acogernos a un reglamento interno que, como siempre, será administrado por la Argentina”, puntualizó.

Por su parte, el diputado colorado cartista Walter Harms, de la Comisión de Relaciones Exteriores, reconoció que la Dirección Ejecutiva es manejada por el director del margen argentino.

Sin embargo, explicó que –con el acuerdo aprobado– sí se tendrá una dirección paritaria. “Yacyretá va a tener un Consejo de Administración integrado por ocho consejeros, cuatro por cada margen y va a tener dos directores ejecutivos que van a tener las mismas funciones y potestades”, sostuvo.

No obstante, aclaró que, “probablemente, no es el ideal de negociación. Pero vuelvo a dejar sentado que en una negociación no se obtiene lo que se quiere, sino lo que se puede”. Finalmente, agregó que el acuerdo es un logro histórico.

El texto tuvo media sanción del Senado el pasado 26 de junio del 2018, por lo que el documento pasa al Ejecutivo para su consideración.