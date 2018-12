Sin embargo, el presidente del cuerpo legislativo, Miguel Prieto, afirmó que la nota no tuvo recepción oficial ya que no contaba con el sello, sino solamente con la firma de un funcionario, que además no tiene la potestad de firmar en representación de los ediles.

La escribana Estela Fornerón y el abogado Óscar Ocampos llegaron hasta la sede legislativa para presentar el documento. El concejal Herminio Corvalán lo impidió, pero de alguna manera los asesores consiguieron que Espínola lo reciba alrededor de las 09.00.

Debido al accionar del funcionario, la Junta Municipal solicitó a la interventora Carolina Llanes su traslado. Según la nota enviada por Prieto, incurrió en “faltas graves” al recepcionar el escrito.

CDE Comuna.mp4 Wilson Ferreira.

Según el edil, el texto debía ser recibido por el secretario interino de la Junta Municipal, Claudio Durañona, quien no se encontraba en ese momento.

Llanes llegó este miércoles hasta Alto Paraná para llevar a cabo la intervención a la gestión de McLeod. Fue designada por el presidente Mario Abdo Benítez luego de que el pedido fue aprobado en la Cámara de Diputados.