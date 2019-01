Nombres que suenan para cubrir cargos de embajador

Esta vez, el nombre que suena para embajador en la Argentina es el de Hugo Saguier Caballero, viceministro de Relaciones Exteriores, de dilatada carrera en el servicio exterior.

Aunque oficialmente no han confirmado aún esta información, en círculos diplomáticos ya se da por segura esta designación, lo que generará una vacancia en la estructura de la Cancillería Nacional, que en su máxima instancia está integrada por el ministro y tres viceministros. Uno de Relaciones Económicas e Integración; otra de Administración y Asuntos Técnicos y el viceministro de Relaciones Exteriores.

El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni dijo recientemente a Última Hora que ya tienen candidato para cubrir el cargo de embajador del Paraguay ante el Brasil, considerando la vacancia que se generó tras el nombramiento de Manuel María Cáceres, quien ejercía de jefe de misión en el vecino país, como nuevo embajador ante el Gobierno de los Estados Unidos.

El ministro de Exteriores dijo que se reservaba aún el nombre, considerando que están aguardando el placet del Gobierno del Brasil, pero aclaró que se trata de un diplomático de carrera.

Entre los nombres que se barajan oficiosamente figuran los embajadores José Antonio Dos Santos Bedoya, actual director general de Política Multilateral; Emilio Lorenzo Giménez Franco, embajador en Francia; y no se descarta a Federico Alberto González Franco, actual director general de Ceremonial de Estado y ex viceministro de Relaciones Exteriores durante el anterior Gobierno. Los cambios en el servicio exterior están sujetos también a la disponibilidad presupuestaria. No obstante, el canciller dijo que en los primeros tres meses del presente año se estarían dando los principales cambios. El objetivo es que los nuevos jefes de misión que irán a nombrar, respondan a la “nueva política exterior” del Gobierno de Mario Abdo Benítez.