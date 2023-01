Noche de fiesta en el Barrio

El rival de turno, procedente de Bolivia, es el Oriente Petrolero, que tiene en sus filas a dos compatriotas: El portero Wilson Quiñónez y el artillero de la temporada 2021 en Paraguay, Leonardo Villagra.

Para el Ciclón será su tercer test preparatorio, ya que antes jugó ante Tacuary y su último rival fue Guaireña FC. Ante los de Barrio Jara perdió ambos partidos 2-0 y 3-2. Mientras que contra los albicelestes logró imponerse en los dos duelos: Por 1-0 y 2-0.

En cuanto al posible equipo que alineará el entrenador Francisco Arce sería con Miguel Martínez; Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris Da Motta y Daniel Rivas; Enzo Giménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo y Claudio Aquino; Diego Churín y Fernando Fernández. Los precios de las entradas son: Graderías G. 10.000; Plateas G. 20.000; Platea Visitante G. 20.000; Preferencia Lateral G. 50.000; Preferencia VIP G. 80.000.

Se aguarda al central. No se descarta alguna sorpresa en cuanto al anuncio del zaguero reemplazante de Alexis Duarte. Por otra parte, el periodista argentino, Juan Cortese reveló a 1080 AM sobre Héctor David Martínez que “la dirigencia de River Plate (ARG) no tiene intenciones de negociarlo” y que incluso está lesionado.



El Ciclón se prueba con el Oriente Petrolero boliviano, en La Nueva Olla, a las 19:12.



Moreno apunta al título en el Ciclón

“Yo quiero salir campeón en Cerro, lo mejor y lo más rápido sería en este Apertura. No consideré salir en ningún momento porque acá tengo a mi familia y a un club y a una hinchada que me han tratado muy bien”, destacó Marcelo Moreno ayer durante la conferencia de prensa en el club.



Pulpito se despidió del club e hinchada

Alexis Duarte utilizó su Instagram para despedirse y agradecer al club. “No puedo decir adiós al club que me vio formarme, a la dirigencia y cuerpo técnico que me apoyaron desde mis comienzos, a una hinchada que se convirtió en mi familia, al club de mis amores, mi querido club Cerro Porteño”.



48

goles anotó Diego Churín en su primer ciclo con Cerro entre las temporadas 2017,2018, 2019 y 2020.