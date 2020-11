No volver a la vieja normalidad es un gran desafío para Hacienda

Durante muchos años Paraguay se durmió sobre los laureles de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del producto interno bruto. Después de dos décadas de este buen desempeño económico, la pandemia nos demostró que ese éxito no llegó a las personas.

Si durante años, innumerables documentos, investigaciones y referentes económicos alertaban sobre los problemas estructurales que enfrentaba Paraguay sin resultados en la política económica, fue la pandemia que terminó por visibilizar los profundos desequilibrios y debilidades del modelo.

A pesar de la relevancia de las mpymes en la generación de empleos, no había políticas dirigidas a las mismas ni siquiera para enfrentar la volatilidad económica, menos aún una crisis del tamaño que estamos viviendo.

Una situación similar se observa en los trabajadores. El 85% de los ingresos familiares dependen del trabajo; sin embargo, no tenemos una política laboral activa ni seguridad social de manera a apoyar por medios institucionalizados a los trabajadores. El Gobierno debió improvisar medidas asistenciales con impacto coyuntural y sin aprendizajes para el futuro, ya que las mismas fueron precarias y sin formar parte de un sistema de protección social.

Ni hablar del sistema de salud y de los establecimientos de educación. El crecimiento sostenido por muchos años no permitió generar los recursos necesarios para financiar un sistema de salud y de acceso a agua potable suficiente. Paraguay apenas destina 2,2%, cuando que se requiere al menos 6% para contar con servicios medianamente adecuados.

Una situación similar ocurre con la educación. Llegó la hora de volver a clases y en las escuelas no hay baños ni agua en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de niños y niñas. Paraguay invierte la mitad del umbral mínimo recomendado y un tercio de lo que invierten los países con buenos resultados en las evaluaciones PISA.

Es decir, el crecimiento económico no fue capaz de generar las condiciones de capital humano necesario ni para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El resultado es que hoy estamos en un círculo vicioso de endeudamiento para ampliar infraestructura que será pagada por una generación que no se benefició y que no contará con las capacidades necesarias para aumentar su productividad y financiar el compromiso dejado por sus antecesores.

Paraguay está en lo que algunos autores denominan “trampa del ingreso medio” y con un efecto adverso adicional que es el escaso poder multiplicador del crecimiento. El Ministerio de Hacienda, como institución que históricamente ha liderado la política económica, tiene el desafío de cambiar la estructura de este modelo para que el país transite hacia el desarrollo ya que la recuperación bajo la “normalidad” anterior fue claramente insuficiente.

Ojalá la nueva gestión supere la comodidad que mostraron las gestiones anteriores y que impidieron hacer los cambios que requieren las políticas para que el crecimiento económico se traduzca en menor exclusión y desigualdad y nos movamos más rápido hacia el desarrollo.