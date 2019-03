No vidente denuncia traba de Hacienda para cobrar pensión

El folclorista no vidente Luis Alfonso de Curuguaty denunció nueva traba del Ministerio de Hacienda para percibir la pensión graciable aprobada el 31 de mayo de 2018; pero que a casi un año aún no puede cobrar.

El afectado refirió que ante su imposibilidad económica, vía escribanía nombró a una persona de confianza para que le gestionara el cobro de su pensión graciable; y que luego de varios meses logró que su nombre sea incluido en la planilla fiscal de pagos. Pero grande fue su sorpresa cuando llevó la Resolución DPN-B Nº 117 del 28 de enero pasado, los funcionarios del Banco Nacional de Fomento sucursal Curuguaty, constataran que la resolución no es válida por no tener la firma de Juan Ángel Álvarez, titular de la Dirección de pensiones no contribuyentes.

Alfonso cree que esto ya constituye una jugada por parte de los funcionarios estatales de manera a dilatar el pago de la pensión que le corresponde. Ante esta situación, pidió la ayuda de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), a fin de que pueda acompañar su reclamo y sea efectiva lo que le corresponde por ley.

El no vidente vive prácticamente huérfano sin sus familiares, y su madre de avanzada edad que también vive en Curuguaty, es sorda y muda por lo que la comunicación entre ambos es imposible. Actualmente vive de la generosidad y la solidaridad de la ciudadanía.