“No vamos a descansar hasta demostrar la injusticia”

El entonces fiscal de San Pedro fue destituido por su accionar en el desarrollo de una causa de abuso sexual en niños, en un proceso en el que el voto de Jorge Bogarían como presidente del JEM fue determinante. La destitución de López Lohman formó parte del libelo acusatorio para el tratamiento de la destitución de Jorge Bogarín a través del juicio político, tras su designación como significativamente corrupto, por lo que la familia solicitó que para la revisión se aparten del caso los representantes del Senado y Diputados, ambos cartistas, y por ende, simpatizantes de Bogarín. Los dos representantes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Blanco, presidente, y David Rivas, miembros no accedieron al pedido.

Improcedente

El proceso que llevó a la destitución de López Lohman, se realizó unos 20 meses después de ser presentada la denuncia, según relata Ana Rosa. El 3 de junio de 2019 Vicente Ferreira presentó el documento en tanto este se trató unos meses después tras la asunción en el cargo de presidente de Jorge Bogarín. La denuncia según comenta Ana, no reunía los requisitos establecidos en el art. 16 de la ley vigente en ese momento pero como preopinante Bogarín decidió iniciar el oficio, y con su voto como determinante se apartó a López Lohman en un proceso en el que el servidor judicial no tuvo oportunidad de ser escuchado.

Hoy, las hermanas Emita y Ana Rosa solicitan la revisión, que les fue negada por un dictamen de la Dirección Jurídica que recomendó no dar inicio al trámite.

Para la familia, la designación de los EEUU implicó un poco de justicia, por llamarla de alguna forma. “Agradecemos a la Embajada por su pronunciamiento, hechos tan graves como los acontecidos no fueron indiferentes para ese país, porque al final de cuentas, ellos se pronuncian en nombre de una nación entera, y esa declaración ya constituye una sanción moral muy importante para quien elige a jueces, fiscales y defensores. No debería pasar desapercibido y no debería ocupar nunca más un cargo público en representación del pueblo paraguayo porque es una vergüenza tener a un significativamente corrupto eligiendo a los magistrados y encima recibiendo un sueldo del pueblo paraguayo. Sentimos en el alma que nuestras autoridades no pudieran ser las que lleguen a una conclusión o tomen las riendas del caso. La gente está cansada que los políticos manejen a su antojo y al margen de la ley asuntos tan importantes como fue la injusta destitución de mi padre” señalaron.

En tanto, ambas siguen aguardando que algún órgano honre su propósito. “Queremos que las autoridades demuestren un real interés en el caso. Exigimos que se haga justicia. Que se tomen los recaudos necesarios para que todos los involucrados actúen de manera imparcial, sin amiguismos, libres de presiones. Fue una vergüenza que los dos que votaran por la destitución de nuestro padre, a pesar de haber sido recusados para entender en el pedido de revisión no se apartaron y, de esa forma obtuvieron los votos suficientes para rechazar el pedido de revisión, eso tiene que saber la ciudadanía porque en manos de esa gente, en cierta forma está la justicia”, agregaron.