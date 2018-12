No tolerará la venta de derecheras ni deforestación

El presidente Mario Abdo Benítez manifestó que está dispuesto a atender el pedido de los campesinos que reclaman tierras pero advirtió que no tolerará a aquellos que luego venden como derecheras o desmontan los bosques.

Durante el conversatorio que se realizó en la sede del Banco Central del Paraguay, anunció que el próximo jueves 20 se reunirá con organizaciones sociales campesinas. Será en la quinta Ykua Sati en donde pretende establecer la línea de trabajo con las agrupaciones que exigen reforma agraria y atención principalmente en materia de acceso a la tierra.

“Vamos a escucharlos, vamos a reconstruir el puente de diálogo. Lo que no acepto es ningún tipo de insinuación. Lo digo convencido, no podemos aceptar esa frase que dice que se haga justicia por mano propia en Paraguay. Ese no es nuestro Paraguay”, remarcó.

Apuntó que su Gobierno no se olvidará de la gente que reclama tierras en Paraguay pero que “lo haga de manera ordenada y respetando la ley y la Constitucional Nacional”.

“Van a tener un Gobierno comprometido para liderar un proceso de desarrollo serio. Que vayan a producir y no simplemente a desmontar y vender las derecheras y después asaltar otras propiedades”, sentenció. Consideró que su administración llevará adelante un proceso de “censo serio y la gente que quiere trabajar va tener la oportunidad”.