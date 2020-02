“No tiene valor práctico la declaración”

La planificación pertinente ha hecho que se esté dando respuesta a la gran demanda de parte de los pacientes, agregó a su argumento el titular de la cartera sanitaria.

“No encontramos un valor práctico a la declaración de emergencia porque no tenemos problemas en cuanto a insumos y medicamentos contra el dengue. Y si bien es cierto que nuestros hospitales están trabajando al tope, se está brindando respuesta a todos los pacientes, pues el problema principal está en la atención de urgencias, no así en internaciones, donde tenemos una disponibilidad importante de camas”, argumentó Mazzoleni.

Otro punto mencionado por el titular de Salud Pública fue el inicio de la desaceleración de las notificaciones semanales. En este sentido, en las dos últimas actualizaciones se registraron cifras que superaron los índices históricos de los últimos diez años.

Por otro lado, el ministro de Salud señaló que no ocultan datos sobre la cantidad de casos registrados, ni fallecidos como afirmó la senadora Desirée pero no descartó que existan sub registros ya que muchos ya no se van a consultar.

La epidemia tiene como principales puntos críticos Asunción y Central.