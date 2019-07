No sigas revelaciones que no conducen a Dios

El papa Francisco, sobre el evangelio del día de hoy, nos comenta lo que Jesús nos dice en su palabra: “Yo soy el Señor, el Señor también del sábado”. Jesús es el centro, es el Señor. Una definición que no entendemos bien, porque no es fácil de entender. Lo cierto es que Jesús es el Señor en cuanto que es quien tiene el poder, la gloria, quien tiene la victoria. Es el único Señor.

(...) Jesús es el centro que nos regenera y nos funda en la fe. En cambio, los fariseos ponían en el centro de su religiosidad muchos mandamientos. Y Jesús dice de ellos: Imponen cargas en la espalda de la gente. Si no está Jesús en el centro, hay otras cosas.

¿Cuál es entonces la regla para ser cristiano con Cristo? ¿Y cuál es el signo de que una persona es un cristiano con Cristo? Se trata de una regla muy sencilla: es válido sólo lo que te lleva a Jesús, y sólo es válido lo que viene de Jesús.

Hoy en día encontramos a muchos cristianos sin Cristo, sin Jesús. Hay quienes tienen la enfermedad de los fariseos y son cristianos que hacen cosas porque se tienen que hacer, pero en realidad no saben por qué lo hacen. Hay los que buscan sólo devociones, los que buscan cosas un poco raras, un poco especiales y los que se perfuman el alma, pero no tienen virtudes porque no tienen a Jesús.

Jesús es el centro, el Señor, como Él mismo dice. Así que, si algo lleva o viene de Jesús, ve adelante; pero si no viene o no lleva a Jesús, entonces es un poco peligroso. Es un signo sencillo el del ciego de nacimiento del que habla el evangelio de Juan en el capítulo noveno. El evangelio dice que se postró ante Él para adorar a Jesús. Un hombre o una mujer que adora a Jesús es un cristiano con Jesús. Pero si tú no consigues adorar a Jesús, algo te falta.

