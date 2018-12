No se puede cobrar multa por no realizar servicio militar obligatorio

La funcionaria trató de disipar dudas con respecto a dicho reglamento, que entrará a regir el próximo año. Agregó que se dispuso un plazo de seis meses para realizar la socialización y que, mientras tanto, no se aplicará ningún tipo de sanción.

Indicó que desde el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia establecieron su reglamentación con base en la premura de la cantidad de jóvenes que quieren declararse objetores al SMO.Aclaró que, actualmente, quienes no puedan cumplir con el servicio sustitutivo aún no pueden abonar la multa, ya que todavía no se tiene una cuenta bancaria habilitada para el efecto, la cual deberá ser dispuesta por el Ministerio de Hacienda en el Banco Nacional de Fomento.

Mencionó, además, que para quienes quieran realizar el servicio sustitutivo el trámite es completamente gratuito, así como la expedición del carné definitivo de objetor de conciencia.

SOCIALIZACIÓN. Por otra parte, aseguró que lo que se hizo fue socializar los principales puntos de la reglamentación que se trató dentro del Consejo Nacional. Afirmó que la sanción de no renovación de documentos fue una idea que se planteó, pero que la misma no se encuentra en el reglamento final.

Giménez dijo que la multa es de G. 406.000 para el objetor de conciencia que no hará el servicio sustitutivo.Por su parte, aquellos que hicieron el trámite de la objeción de conciencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, antes de la vigencia de la reglamentación de la Ley 4013/10, deberán abonar la suma de cinco jornales mínimos.

INSOLVENCIA. Sin embargo, reiteró que, en ambos casos, la persona que se encuentre en estado de insolvencia será exonerada del pago.

La directora de Objeción de Conciencia de la Defensoría comentó que desde agosto del 2010 a diciembre del 2017 se registraron 23.000 solicitudes, pero que con el cambio de Gobierno se elevó la cantidad de peticiones.

El viernes pasado tanto el ministro de Defensa Nacional, el general Bernardino Soto Estigarribia, como el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se responsabilizaron mutuamente por el caos y la desinformación que reina en los últimos días a raíz de la aplicación de las multas por no realizar el SMO, así como por la puesta y entrada en vigencia del servicio sustitutivo. Al final, ambos dijeron que no habrá sanciones, por lo menos, por ahora.