No se adelantarán las vacaciones de invierno,  pese a nueva ola de Covid

Salvo alguna indicación de Salud Pública, el calendario escolar se mantiene vigente. No hay contagios masivos. Alcira Sosa, viceministra de Educación.

La viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Alcira Sosa, comentó, en contacto con Monumental 1080 AM, que el receso de temporada será desde el 11 de julio al viernes 22 de julio, como estaba previsto. Los estudiantes deben volver a las aulas el lunes 25 de julio.

“No tenemos reportes de contagios masivos, al saber que hay un caso confirmado, se toman las medidas de acuerdo con el protocolo vigente”, explicó.

El aislamiento y reposo de los educadores o alumnos que dan positivo al test es una de las primeras medidas para evitar el contagio masivo. Como ya no es obligatorio, se insta a seguir utilizando barbijos. Esta recomendación se da principalmente para espacios más cerrados como las salas de clase.

El lavado frecuente de manos es otra iniciativa. Algunos centros escolares mantienen los lavatorios en entradas y salidas. Sosa recordó los estragos de la pandemia que agudizaron la crisis de aprendizaje, a nivel nacional y regional.

Ausentes. Si bien no hay mayores casos de Covid, sí hay una gran cantidad de escolares y de educadores con reposo por cuadros de influenza y de otros síntomas respiratorios, explicó Blanca Ávalos, dirigente de la Organización de los Trabajadores de la Educación (OTEP-SN).

“Lo que esperamos también es que si se modifica el calendario que no se cierren las escuelas y que no volvamos a la modalidad virtual. No hay preparación para este sistema al día de hoy”, lamentó.

El gremio reclamó que luego de llegar a un acuerdo con la cartera para la carga de las notas, los directores siguen encontrando trabas en la gestión del Registro Único del Estudiante (RUE). Buscan reunirse nuevamente con las autoridades para tratar esta carga de información.

Hay una mayoría en escuelas con reposo por los cuadros respiratorios de influenza o gripe. Es muy grave. Blanca Ávalos, dirigente de OTEP-SN.

Instan a retomar el lavado de manos

Odiosas compañeras. Las enfermedades respiratorias están presentes en las aulas desde hace semanas, provocando un alto ausentismo escolar. Por lo que insisten en el lavado de manos y en las medidas de prevención.

Según comentó el doctor José Fusillo, neumólogo y jefe de Contingencia del Ineram, manejan informes de que en algunas instituciones el ausentismo se eleva a un 50% de estudiantes. “Esos porcentajes no son confirmados, pero sí son datos que me han dado. Recibo muchas llamadas de directores de colegio para tener mi opinión y me comentan que están así algunas instituciones”, contó el neumólogo.

Comentó que particularmente en la institución donde está su hijo hubo aulas que tenían la mitad de sus alumnos con reposo. Esto se debió a pequeños brotes de cuadros virales.

Entre esos se encontraban los casos de influenza y ahora la presencia del Covid. Fusillo explicó que ahora se tiene una ola de cuadros respiratorios. “El Covid va a ser el protagonista principal, pero no va a ser el único. Tenemos influenza, virus sincitial, metaneumovirus rondando. También hay bacterias. Eso complica mucho más el diagnóstico”.

Aliado. La coexistencia de varios virus no solo puede aumentar el subregistro, advierte Fusillo. Puede dar un impulso a los contagios. La persistencia de los cuadros respiratorios tiene también como causa el hecho de dejar de lado el lavado de manos. “El lavado de manos ha resultado ser muy importante para combatir los cuadros virales que tenemos”.

Ante este escenario, el neumólogo insta a la población a retomar esta práctica.

Ahora el Covid está coexistiendo con otros virus. Es posible que haya más de un virus en un mismo cuadro. José Fusillo, neumólogo Ineram.