No pueden tratar de convencernos de que éramos peajeros, sostiene ingeniero

El ingeniero Nelson Cristaldo mencionó que es derecho del Paraguay seguir comprando potencia como lo venía haciendo, lo cual era una ventaja que no nos convertía en “peajeros”, término utilizado por el presidente Mario Abdo Benítez.

En una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, el técnico refirió que las compras que realizaba la Administración Nacional de Electricidad de Energía (ANDE) del excedente del Brasil no eran un privilegio.

“Lo que hace la ANDE es resultado de las negociaciones anteriores. Nosotros compramos energía más barata a cambio de ciertas cosas. Con esto, el Poder Ejecutivo está mintiéndonos a toda la ciudadanía, tratándonos de peajeros cuando tenemos el derecho de llevar eso, que es nuestra única ventaja en Itaipú”, señaló.

Continuó: “Si vas a ceder algo contale al pueblo paraguayo, pero no vayas a tratar de convencerme a mí ni al resto de los paraguayos que esto nos hace más dignos, que éramos unos peajeros”, dijo en referencia a las expresiones de Mario Abdo.

Para Cristaldo, los representantes paraguayos fallaron a la ciudadanía al negociar un problema técnico en el ámbito diplomático y desechando la opinión de los entendidos del área. Pero que lo más grave fue el hecho de ocultar lo que estaba sucediendo.

“No es confuso, es que las personas que estaban ahí, Alcides (Jiménez), el embajador (Hugo Saguier) y otros más de Cancillería no tenían las herramientas, el conocimiento, ni experiencia”, criticó.

El ingeniero calificó de una “entrega” el acta firmada firmada y considera no tiene ni un solo beneficio del país. “Es una entrega, no teníamos nada que negociar con el Brasil, simplemente teníamos que seguir comprando como siempre porque es nuestro derecho. No teníamos porqué limitarnos”, sostuvo.

Agregó que la salida de Pedro Ferreira de la empresa estatal debió de ser para el jefe de Estado una razón para frenar con las negociaciones.

“Este no es un simple contrato de compra venta de energía, está es la entrega, esto es el comienzo, ¿qué es lo que podemos esperar luego de esto? de entregar gratuitamente lo que nos corresponde, sin tener un solo beneficio. El Poder Ejecutivo está mintiéndonos a toda la ciudadanía”, insistió.

Sobre las razones que pudo llevar al actual gobierno a acceder a las exigidas del Brasil mencionó que lejos de verlo como una compensación a otros sectores en negociociones, las autoridades deben trabajar en estrategias que nos posiciones en igualdad de condicionen como iguales y nos permitan hacer negociaciones justas.

Sobre el acuerdo bilateral

El acuerdo de contratación de potencia de Itaipú con el Brasil salió a la luz este miércoles tras la renuncia de Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE. El titular fue forzado a su dimitir tras negarse a firmar el contrato.

En su lugar fue designado Alcides Jiménez, quien fue uno de los que negoció el acta firmada. Este acuerdo se da como antesala de las renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, que en el 2023 cumple 50 años.

La suscripción del acuerdo se realizó herméticamente el 24 de mayo pasado, en donde se confirman los nuevos niveles de contratación de potencia hasta el 2022, sin que la empresa estatal paraguaya esté de acuerdo con lo pactado.

Tanto el presidente Mario Abdo como otras autoridades destacan que el acta bilateral es una gran conquista para las próximas negociaciones, mientras que desde otros sectores temen que pueda significar un perjuicio para Paraguay.