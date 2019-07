El Ciclón perdió en la final frente al Carlos Barbosa de Brasil por 3-1 y no pudo tomarse la revancha del 2017. Darlan adelantó a los brasileños (8’15”), pero rápidamente reaccionó Cerro que igualó a través de Francisco Martínez (8’30”). Antes del cierre del primer tiempo, Gabriel Ayala desvió de cabeza un centro y marcó en contra (18’40), mientras que Mithyuê en la complementaria (13’30) sentenció la final.

Cerro, que fue campeón en la edición 2016 (en Asunción, venció a Jaraguá 4-2), logró su segundo vice. En Lima, Perú 2017, había caído en la final también ante Barbosa (2-1).

SATISFECHO. “Fue un gran juego, como toda final se definió en pequeños detalles, y esta vez la suerte estuvo de lado de ellos, pero no tenemos nada que reprocharnos, dejamos todo y ellos son juntos vencedores”, declaró el capitán, Gabriel Ayala, tras el final. Con relación al gol en contra que anotó, Gary reflexionó: “Son cosas que pasan, no es la primera vez y no será la última, fue un error accidental por intentar cubrir a un compañero. Más allá del sabor amargo de la derrota, tenemos que festejar porque hicimos una gran Copa”.