No privarse de comer la chipa, aconseja nutricionista, pero insta a evitar excesos

Entre las sugerencias nutricionales a la hora de elegir los ingredientes se aconseja apostar por carnes magras, aumentar el consumo de vegetales, frutas y agua, en vez de bebidas azucaradas y también –recomienda la nutricionista– no abusar del consumo de alcohol.

La especialista refiere que no se trata de privarse de comer, sino de hacerlo en cantidades no excesivas, por ejemplo, una chipa en el desayuno y otra en la merienda; apostando siempre al consumo de vegetales y frutas en mayor proporción, así como carnes sin grasa.

Igualmente, recomienda cuidar la conservación de las comidas hechas que uno adquiere, en el caso de que deban conservar su cadena de frío.

Asimismo, cocinar bien la carne, tener cuidado con las salsas, sobre todo las que llevan crema de leche y cuidar la higiene, para que los alimentos no se contaminen dando lugar a la gastroenteritis.

OPCIONES SALUDABLES. “Hay versiones más livianas para la preparación de ciertos alimentos, en vez de usar grasa de origen animal se podría usar aceite, entonces aliviana ahí la preparación, lo cual ayuda también a que la alimentación sea más saludable”.

La nutricionista insta a evitar los excesos y atracones para no caer en descompensaciones, gastroenteritis, entre otras afecciones de la salud. Otro punto fundamental que las personas deben cuidar es no abusar de la sal. En el caso de pacientes renales, además deben controlar que los alimentos que vayan a consumir no tengan grandes cantidades de potasio, de sodio, fósforo.

La nutricionista señala que todas las personas, incluso las sanas, deben cuidar su alimentación para evitar adquirir enfermedades que pueden ser prevenibles.