“No me dejan trabajar, pero tampoco me ofrecen ayuda”

“Me quedé sin trabajo. No tengo otro recurso. No tengo marido y tengo a mi cargo a cuatro nietos, a quienes les debo dar de comer. No pude conseguir el subsidio que prometen. Nadie me ayuda. Así que aquí estoy, haciendo de recicladora, juntando latitas vacías de cerveza para vender y conseguir algo por lo menos”, dice ella, con una tristeza que se refleja en sus ojos por encima del tapabocas, sosteniendo las bolsas de latas que ha podido recoger en el día.

La encontramos en la plaza frente a la Basílica ahora cerrada y desierta por las medidas de restricción sanitaria. Norma es morena, corpulenta, amable, guaraní hablante, mujer de pueblo, sencilla y luchadora. Su voz se le quiebra cuando cuenta sus penurias, su miedo al contagio, pero mucho más a no poder alimentar a los suyos.

“Sé que estamos pasando por un momento muy especial y las autoridades están muy ocupadas, pero me gustaría que no se olviden de los que somos pobres y conocemos poco de los trámites que hay que hacer para recibir ayuda. Yo solo quiero que me permitan volver a trabajar pronto. Me defendía muy bien vendiendo velas de la Virgen a la gente desde hace 24 años, aquí nunca me molestaron, pero ahora eso se acabó, lastimosamente. Solo me queda juntar latitas para poder comer”.

Ella vive en las afueras de Caacupé. Tiene un número de teléfono (0982) 877-923 por si personas solidarias le pueden dar una mano en esta difícil situación.