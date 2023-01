No investigaron las pruebas falsas en caso Mario Ferreiro

“A Mario (Ferreiro) lo imputaron por un papelito que trajo (Camilo) Soares. Está claro que los testigos declararon por plata”, manifestó el abogado del ex jefe comunal y ex candidato a presidente de la República.

Adelantó que ampliará la denuncia por testimonio falso y simulación de hecho punible contra Camilo Soares, Alfredo Guachiré, Francisco Florentín y personas innominadas, caso que estaba a cargo del fiscal Luis Said, tras hacerse públicas conversaciones que comprueban que la causa del ex intendente fue montada.

Del supuesto esquema de recaudación paralela ya fue absuelto el ex intendente de Asunción, y con la no apelación de dicha resolución por parte del Ministerio Público la sentencia de absolución queda firme.

Ferreiro dijo que denunciarán a la Fiscalía y que no descartan acudir a instancias internacionales. Acusó a Soares de ser quien pagó a los testigos del caso y de haber recibido dinero del cartismo para ello.

“Vamos a ampliar la denuncia que está cajoneada en la Unidad de Delitos desde hace tres años y no se hizo ni un solo acto de investigación. Una Fiscalía tan corrupta no puede decir que no está (la denuncia). Es cuestión de pedir por nota y que no se pierda (la carpeta)”, dijo.



Guillermo Ferreiro,

abogado y titular del PRF.