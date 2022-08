No imponen costas a los fiscales

El Tribunal de Apelación Penal rechazó el recurso de la defensa del ex ministro de la Corte, Víctor Manuel Núñez, para imponer costas al fiscal Luis Lionel Piñánez y al actual ministro René Fernández, tras ser absuelto del cargo de prevaricato.

Tanto Núñez, como su ex colega Sindulfo Blanco, ambos ex ministros de la Corte Suprema, habían sido acusados de prevaricato y sometidos a juicio oral, donde los absolvieron debido a que no había hecho punible. Esto quedó firme ya que los fiscales no apelaron la resolución.