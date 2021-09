No hay vueltas, el camino es sumar o la decepción será total

El panorama actual también contempla el retorno luego de muchísimo tiempo de Blas Riveros, quien llega sin ritmo futbolístico oficial ya que estuvo inactivo aproximadamente 10 meses y por una seria lesión no pudo integrar la alineación del Brondby de Dinamarca. Si hacemos un repaso, las veces que integró la escuadra nacional lo hizo con mucha eficacia y por ello la consideración para este nuevo llamado. En cuanto hace a Juan Escobar, quien había solicitado permiso para ausentarse de las convocatorias anteriores, está listo para el reencuentro con la Albirroja. En tanto, Carlos González está a disposición tras superar la lesión jugando por Tigres de México. Estas son las principales novedades, aguardándose a quienes va a considerar del plano local comenzando desde el arco, donde Alfredo Aguilar se sumará a Antony Silva y Gerardo Ortiz. Es probable que el orientador tenga en cuenta en esta emergencia al experimentado Cristian Riveros, quien por experiencia y calidad sobresale en Nacional, atendiendo que no fueron requeridos Robert Piris da Motta, del Flamengo, y Andrés Cubas, de Nimes de Francia. Incluso más, tenerlo a mano a Riveros y no ponerlo es desaprovechar toda la capacidad del mencionado jugador. A la lista de los 22 “foráneos” podrían agregarse diez más del plano local.El primer rival Argentina, que tiene partido pospuesto con Brasil por lo acontecido en Río, no soporta mayores inconvenientes y Scaloni podrá contar con todos, incluso con Lionel Messi, que está bajo cuidado médico por una ligera lesión en la rodilla que lo dejó fuera, aunque se anuncia su presencia el martes ante el City por la Champions, razones más que suficientes para creer que estará con Paraguay. Bien se sabe que el mejor del mundo siempre está dispuesto a no perderse ni un minuto en la selección de su país y que representa para todo el grupo un aporte excepcional por su gran jerarquía en el desenvolvimiento de la Albiceleste. El adversario del 7 recibirá posteriormente a Uruguay y Perú. Hoy está en una cómoda segunda posición y con Brasil son los firmes candidatos a las dos primeras plazas para el Mundial de Qatar. Los trasandinos De una gestión no acorde a su plantel, la selección chilena lucha denodadamente por una mejor ubicación en la tabla, pero para alcanzarla tendrá que tener un rendimiento más aceptable a lo expuesto, de lo cual es consciente su propio técnico. Chile está octavo en la clasificación general, solo por encima de Bolivia y Venezuela. Por el lado del escenario, disputará ante Paraguay en el San Carlos de Apoquindo. En principio la ANFP intentó trasladar sus juegos a otras regiones, sin embargo optó por el mencionado estadio donde podría albergar a 8.500 hinchas ante la Albirroja. De hecho, ya había jugado encuentros clasificatorios en este campo pero sin público. Siempre riesgoso Para completar el combo, la Albirroja visitará La Paz el 14 cuando enfrente a la conformación dirigida por César Farías, quien pese a haber anticipado que podría dejar el cargo, no se anunciaron mayores novedades al respecto. Sobrellevar la altura es una dura carga y de eso sabe muy bien Paraguay, si tomamos en cuenta las últimas presentaciones, cayó en las Eliminatorias 2010 por 4-2, para el 2014 también derrota 3-1, y 2018 por 1-0. Está claro, los números conspiran. Rumbo a la final Este miércoles Libertad, por la Sudamericana, buscará su rehabilitación en el Defensores del Chaco frente a Bragantino, quien lo derrotara 2-0 en la ida. El cotejo fue discreto, salvo Artur, el habilidoso delantero brasileño que fue la figura excluyente en su escuadra. Es probable que Garnero meta mano a la configuración poniendo y como debe ser un equipo más ofensivo, con Tacuara Cardozo y Ferreira conformando la dupla de ataque. No será fácil remontar el 2-0 y habrá que poner mucho ojo en su línea defensiva para evitar sorpresas. En la otra semi, Peñarol cayó de local ante Paranaense 1-2 y ahora va para una difícil remontada. Por la Libertadores, el Mineiro aguarda al Palmeiras, contando ambos nuevamente con Júnior Alonso y Gustavo Gómez. El choque inicial terminó sin goles. Flamengo, por su parte, definirá su destino en Ecuador frente a Barcelona al que derrotó en casa 2-0. Las finales de estas copas serán en el mítico Centenario de Montevideo.