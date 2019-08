“No hay razón para que Friedmann salga”

Sobre las especulaciones en torno a la posible salida del colorado Rodolfo Friedmann del Senado, para dar lugar al ex presidente Horacio Cartes, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, considera que no hay ninguna razón para que eso ocurra.

A su criterio, sería una estrategia política de desgaste, ya que la unidad colorada “está pegada con saliva”, y un capricho del ex mandatario.

“Se abrazan, se besan, pero evidentemente sigue la disputa por el poder político”, sentenció, y alegó que no finalizó la crisis con el rechazo del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y a su vice Hugo Velázquez.

“Nuestra postura desde el inicio fue que Horacio Cartes no correspondía (su juramento como senador). Se dieron los cambios, asumieron los senadores que están en plena vigencia en sus funciones y no hay ninguna razón para que esas personas abandonen, a no ser que haya alguna razón para poder hacerle un juicio por pérdida de investidura”, indicó con relación a Friedmann y Mirta Gusinky.

Ambos habían sido convocados por el ex presidente del Congreso, Fernando Lugo, para que juren en reemplazo de Cartes, y del actual titular de la binacional Yacyretá, el también ex mandatario Nicanor Duarte Frutos.