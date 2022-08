"No hay que ser perrita de nadie": Lo que enfureció a la diputada Medina

Lo que enfureció a Medina fueron las declaraciones del Amarilla, quien solicitó a sus compañeras pedir disculpas a la ciudadanía por declararse "perrita" de Horacio Cartes.

En la sesión de este lunes, la diputada cartista afirmó ante el pleno "he'i oréve (nos dicen): Perrito de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor (señalando la fotografía de Horacio Cartes)".

Horas después en un programa televisivo la diputada Rocío Abed ironizó el comentario y dijo que ella "le mueve la colita a su líder". A la salida de la sesión Abed dijo que declaraciones fueron sacadas de contexto. "Dije que al líder Cartes le muevo la colita en sentido metafórico y algunas no captaron la ironía", sostuvo.

https://twitter.com/npyoficial/status/1554542079098986499 #AHORA



El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, levantó la sesión por incidentes tras entre parlamentarias.



Las diputadas Celeste Amarilla y Del Pilar Medina a los gritos en la Cámara Baja.

Ambas parlamentarias son miembros de la Comisión de Equidad y Género, presidida también por Abed, por lo que Amarilla consideró muy graves estas afirmaciones teniendo en cuenta que denigran el trabajo de las mujeres dentro del Congreso Nacional.

"Me parece que hoy las dos colegas tendrían que pedir disculpas por sus dichos. (...) Señoras y señoritas que quieran entrar en la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que mover la colita a nadie, ese no es el camino", continuó.

Durante la intervención de Amarilla, Medina, muy ofuscada, exigió tener derecho a réplica al igual que Abed, pero como no fueron nombradas se le dio la palabra al diputado Eusebio Alvarenga, quien finalmente no pudo hablar debido a los gritos, golpes de mesa y sillas que empezaron a dar los diputados de las bancadas cartistas.

Medina desde su lugar empezó a gritarle a su compañera liberal que es una coimera y que ella es quien debía pedir disculpas por utilizar los "fondos de la merienda escolar para comprar bancas". Ante esta situación el presidente Carlos María López terminó levantando la sesión.

Sin embargo, esto no bajó los ánimos y Medina bajó de su curul y fue hasta el lugar de su colega, muy nerviosa, a los gritos, mientras que personal de seguridad la escoltaba, ante el temor que ataque físicamente a Amarilla, otras compañeras del movimiento Honor Colorado también la trataron de controlar.