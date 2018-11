No hay posibilidad de una reducción del precio de las naftas

Sin chances. Las naftas no sufrirán variación a la baja de sus precios a nivel local.

Para los propietarios de vehículos movidos a nafta no hay buenas noticias, debido a que no será posible la reducción de ninguno de los tipos que se venden en el mercado local.

La presidenta de la estatal de combustibles, Patricia Samudio, ratificó lo que había adelantado el pasado lunes y que solamente se resolvió bajar el precio del gasoil común y del gas, no así el de las naftas.

Consultada cómo se explica que la tendencia internacional del precio de los combustibles en general no alcance a las naftas, dijo que en el caso de Petropar obedece a que no dan los números. “Mis costos son distintos, mi reposición es distinta. Entonces no puedo bajar ahora”, enfatizó.

Añadió que en el caso de las naftas son otras variables las que intervienen en la estructura de costos. “En realidad son más caras, tienen otras cotizaciones y otro nivel de reposición. El diésel se repone más rápido porque tiene mayor volumen de venta y salida”, recalcó. Respecto al comparativo con distribuidoras privadas, señaló que cada empresa es un mundo aparte y tiene su forma de compra y costos que cubrir.

Referentes de emblemas privados señalaron que van a reducir también el precio del gasoíl común, pero que las naftas seguirán con precios invariables. Explicaron que si eventualmente deciden bajar los precios no pasaría de 30 guaraníes por litro y habrá que ver cómo se comporta el precio internacional en lo que resta del año y principios del 2019.

Pasaje. El presidente Mario Abdo Benítez dijo que estudiarán una reducción del precio del pasaje, tras la decisión de bajar el precio del gasoil. “El pasaje depende de una fórmula. Se está estudiando. No hay una fecha; si amerita se va bajar”, agregó.

A renglón seguido, consideró que es necesario debatir sobre el rol de Petropar. Esto atendiendo a que el país no es productor de petróleo y está sujeto a precios internacionales.

“El tema del combustible es algo que en algún momento tenemos que debatir, especialmente sobre el rol de Petropar; si va a seguir siendo un competidor y regulador a la vez”, indicó el presidente de la República.