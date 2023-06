"No hay generación de cristal, los chicos reciben mucha violencia"

Martínez habla de que los adultos deben prestar más atención y observar a sus hijos, dentro del ámbito familiar.

“Tenemos que aprender a escucharles a los chicos para atender situaciones que puedan prevenirse”.

En nuestra cultura pensamos que esto implica dejarles hacer lo que quieran, pero la ministra niega que esto sea así. “A muchos papás no les gusta que se hable del enfoque de derechos, pero escucharles a los niños no quiere decir que se tenga que hacer solo lo que ellos dicen, sino que hay que explicarles el porqué de las cosas, por qué esto sí o por qué lo otro no”, agrega.

Además, cuenta que están expuestos a demasiada violencia, a través de las redes o de la tecnología, a con lo que se suma el ausentismo familiar.

“La generación de cristal, que tanto se dice hoy día, no existe, los chicos reciben mucha violencia externa, por ejemplo en las redes”, agrega la ex fiscala contra trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Explica que los chicos así no soportan muchas cosas, pero tiene que ver con un proceso de formación de sus padres también, de su familia, no es una cuestión aislada. Más bien hay procesos, las pautas de crianza no son las adecuadas.

Participación. La idea de la escucha es darle más participación a la niñez y la adolescencia, sin perder autoridad, pero aprendiendo que ellos no son objetos sino que son personas, aunque a veces no son consideradas como tales. “Al darles participación se gana porque se sienten también atendidos, en afecto. Recordemos también que la edad de entrada a la adolescencia es una etapa muy difícil por los cambios que trae”, apunta.

Otro punto es migrar hacia pautas positivas de crianza para cambiar la cultura actual, que sean libres de violencia.

“Todo el mundo enseña por la fuerza, me tenés que obedecer sí o sí, es lo que dicen los adultos hacia los más pequeños, y estos van aprendiendo eso y se repite el ciclo, derramando violencia.

“Nosotros hoy estamos intentando formar en pautas de crianza positiva con los niños; y ellos son los que van a cambiar la historia”, afirma Martínez.

Lamentó la pérdida de una vida joven como la de la docente Sofía Rodríguez de Cristaldo, directora del colegio de Colonia Independencia, en estas circunstancias.

URGEN MÁS ESPECIALISTAS. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió ayer un comunicado donde insiste en que el Ministerio de Hacienda no autorizó la contratación de 100 sicólogos por la vía de la excepción. El ministro del sector, Nicolás Zárate, se reunió con su par de la Función Pública para encaminar un concurso público. La cartera cuenta con 500 sicólogos para más de 8.000 establecimientos educativos, pero requiere de 1.500 en total, aseguran. La ministra Martínez apuntó que los sicólogos en las instituciones educativas son de vital importancia.

“No solamente para la parte sicopedagógica, sino para la detección de situaciones como estas, donde evidentemente se dio un colapso por todas las señales que dio antes el alumno, que también tiene su vida truncada”, insistió.

El año pasado, el MEC registró 200 casos de violencia y Niñez; solo este 2023, 1.700 reportes de abuso o maltrato de menores.

Con sicólogos en las instituciones educativas también se pueden detectar situaciones como estas. Teresa Martínez,ministra de la Niñez.