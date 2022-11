No hay claridad en posición de bancadas en torno a veto a la ley de criptoactivos

Entre los primeros señalamientos se encuentra que el proyecto no contempla cuestiones ambientales, además, un aspecto regulado podría criminalizar a pequeños mineros y usuarios de blockchain con fines no lucrativos. Igualmente, se cuestiona que el proceso legislativo no incluyó a todas las partes. Entre estas organizaciones que emitieron su posición en contra se encuentra Tedic, que aclara que no está en contra de esta tecnología sino que sugiere el uso de criptoactivos que no partan de la industria electrointensiva, es decir, que requiera solo energía eléctrica. De igual manera, se indica que el marco legal habilita a políticas extractivas que no ponen en perspectiva a las personas y privilegia el lucro de unos pocos.

Por su parte, el Poder Ejecutivo advierte sobre el riesgo de lavado de dinero con esta actividad. La preocupación parte de entidades financieras y de control por su riesgo en actividades de lavado, evasión de impuestos y hasta financiamiento del terrorismo, por su característica anónima.

Entre las entidades que alertaron sobre este problema se encuentra el Banco Central del Paraguay (BCP). “Una fuente importante de riesgos de este tipo de activos se deriva de las características de las entidades que intermedian o custodian los criptoactivos. Estas entidades pueden encontrarse constituidas en cualquier jurisdicción (dentro o fuera del país), por lo que el alcance de las medidas de mitigación de riesgo operacional y ciberseguridad es muy difícil de conocer y evaluar”, expresa.