“No existe afán revanchista; al contrario, solo digo la verdad”, reiteró el ministro

El actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, se negó a confrontar las acusaciones de la ex titular de la Senavitat, Soledad Núñez, quien afirmó que era él quien debería explicar qué pasó con las 7.000 viviendas que ella dejó en ejecución y que debió concluirlas en diciembre. “Solo dije que la auditoría externa ratificaría los resultados de la auditoría interna realizada sobre su gestión. No hay ningún afán revanchista; al contrario, yo digo la verdad”, se ratificó Durand, quien un día antes afirmó que resultados preliminares de una auditoría externa ratifican que Núñez no ejecutó 37.000 viviendas durante su gestión y solo llegó a 27.527.