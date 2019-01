"No estamos violando el derecho a la defensa de Eddie Jara", dice Arregui

El concejal de permiso y quien encabezó la auditoría a Petróleos Paraguayos (Petropar), Carlos Arregui, comentó, en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que el descargo dentro de la inspección no le corresponde al ex presidente de la petrolera Eddie Jara. El ex presidente de Petropar había denunciado la imposibilidad de defensa y que tampoco le fueron remitidos los resultados de la investigación.