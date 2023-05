“No estamos siendo efectivos y pagamos caro”

“Es una de las carencias del equipo, no estamos siendo efectivos a la hora de marcar, estamos pagando con resultados, hay un defecto”, contó Aguirre en conferencia de prensa. En los últimos siete juegos, solamente el choque ante Atlético Nacional superó la barrera de un gol convertido, el resto quedó en una media de un gol.

Altos y bajos. Sobre la irregularidad notoria que tiene entre los rendimientos internacionales y locales, el entrenador charrúa subrayó: “Estamos metidos demasiado en la Copa y hay una desatención, un afloje y son cosas que no deberían pasar, sabiendo que el campeonato no tenemos posibilidades de ganarlo, es un afloje inconsciente, no logramos los niveles que tenemos en la Copa, debemos de mejorar; tenemos partidos muy importantes previos al partido de Copa, debemos buscar buenos resultados para que el equipo pueda agarrar una regularidad”.

Lo que se le viene a Olimpia es nada menos que el superclásico ante Cerro el sábado de visitante, en ese juego no estará Marcos Gómez debido a una lesión muscular sufrida en Villarrica, si bien aún no está el parte médico, no llegará al fin de semana.