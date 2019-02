"No está bien lo que hizo", dijo Salas sobre publicación de Bacchetta

Adrián Salas, miembro del organismo extrapoder, consideró que no fueron acertadas esas expresiones, ya que Bacchetta ocupa el máximo cargo de una institución que se encarga de sancionar a los jueces y fiscales si incurren en un mal desempeño.

"Me cuesta opinar, porque es un compañero (Enrique Bacchetta), pero en verdad no está bien lo que hizo", opinó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Ante la consulta sobre si Bacchetta debe renunciar o ser apartado del cargo, respondió que está dispuesto a escuchar la versión del titular del JEM. “Me gustaría esperar lo que va a decir en la sesión”, prosiguió.

En otro momento, reflexionó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cuenta con buenas normas, pero que el manejo correcto depende de sus autoridades que “son vulnerables”, dijo.

El mensaje de Bacchetta a Ulises Quintana

"Deseo que tengas fuerza y fe para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo", declaró el senador a través de su cuenta en Twitter.

Estas expresiones generaron un sinfín de críticas y reacciones. Una de las primeras aludidas fue Lorena Ledesma, fiscala que investiga a Quintana.

La agente del Ministerio Público confesó que está analizando su renuncia a la Fiscalía, luego de enterarse del apoyo que Enrique Bacchetta dio al político procesado. Para Ledesma, este mensaje fue una amenaza directa al trabajo que viene realizando en la causa.

Ulises Quintana se encuentra recluido desde el 21 de setiembre de 2018 en la cárcel militar de Viñas Cué.

El político se vio involucrado con Cucho Cabaña luego de que, supuestamente, intermedió para liberar una cantidad de dinero que estaba retenido en Nueva Londres, Caaguazú, y que era propiedad del presunto narco.

El escándalo de los audios filtrados

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano salpicado por los escándalos protagonizados por su ex presidente y ex senador colorado Óscar González Daher.

Mediante unos audios filtrados se evidenció un esquema de tráfico de influencia y extorsión desde dicha institución.