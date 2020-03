No descartan que se limiten las consultas

Hasta el momento el Ministerio de Salud no ha emitido disposición alguna que restrinja la actividad en consultorio, aclaró el doctor Juan Carlos Portillo, de Establecimientos y Servicios de Salud. “En principio no hay ninguna disposición relacionada con la supresión de actividad, hasta el momento. Esto no quiere decir que más adelante no se pueda tomar alguna decisión al respecto”. Clínicas, por ejemplo ya suspendió las consultas no urgentes.

Portillo dijo que varios hospitales ya están preparando las zonas para dar una atención diferenciada a los pacientes con síntomas respiratorios. Para tal fin, se están preparando carpas y adecuando espacios. Esta fue la razón por la cual el Ineram no realizó consultas normales ayer, lo cual fue informado por usuarios.