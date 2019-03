No derrames el veneno de la calumnia sobre los demás

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: “[...] Jesús no quiere cancelar los mandamientos que el Señor dio por medio de Moisés, sino que quiere llevarlos a su plenitud. E inmediatamente después añade que este ‘cumplimiento’ de la ley requiere una justicia superior, una observancia más auténtica. Y de hecho dice a sus discípulos: ‘Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de los cielos’ (Mt 5.20)”.

“¿Pero qué significa este ‘pleno cumplimiento’ de la ley? ¿Y en qué consiste esta justicia superior?”.

“El mismo Jesús nos responde con algunos ejemplos. … ‘Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás; pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal’”.

“Con esto, Jesús nos recuerda que ¡también las palabras pueden matar, eh? Cuando se dice que una persona tiene la lengua de serpiente, ¿qué quiere decir? Que sus palabras matan”.

“Por lo tanto, no solo no se debe atentar contra la vida de los demás, sino tampoco derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia. Ni hablar mal de él porque llegamos a las habladurías: los chismes también pueden matar, ¡porque matan la reputación de las personas!”.

“¡Es muy feo chismorrear! Al principio puede incluso parecer una cosa agradable, incluso divertida, como si fuera un caramelo. Pero al final, nos llena el corazón de amargura, nos envenena también a nosotros”.

“(...) A la luz de esta enseñanza, todos los mandamientos revelan su pleno significado como una exigencia de amor, y todos se reúnen en el gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo”.

