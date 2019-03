“No debió jugarse”

Gustavo Florentín, DT de Guaraní, aseguró que, pese a la goleada, está firme y con fortaleza para seguir. Aseguró que el partido se debió suspender. "Al mediodía se tenía que haber suspendido. Era imposible jugar por el estado del campo de juego. No esperábamos esto (la goleada), pero todo esto pasó por la eficacia de Olimpia", aseveró el estratega.

"En la semana tuvimos muchas dificultades en la línea defensiva y preparamos en base a eso (línea de tres en el primer tiempo). No tenemos lateral izquierdo. Tenemos que ver cómo recuperar a los lesionados", agregó. También se refirió a la actuación del árbitro Cristhian Aquino: "No soy de criticar el arbitraje, pero hubo errores; en el primer tiempo no cobró penal, mano de Alcaraz y el codazo de Otálvaro”.