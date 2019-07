No cesará hasta que culpables del ataque declaren ante juez

Argentina aseveró ayer, al cumplirse 25 años del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune, que no cesará en su objetivo de lograr que todas las personas involucradas en el feroz ataque comparezcan ante los tribunales argentinos.

“El Gobierno argentino reitera su firme compromiso con la lucha contra la impunidad y la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) es atribuido por la comunidad judía y la Justicia argentina al entonces Gobierno de Irán y a la organización islámica libanesa Hizbulá.

Entre los sospechosos están el ex presidente iraní Akbar Hashemí Rafsanyaní, fallecido en enero de 2017, y el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero la falta de colaboración del país persa ha impedido que hasta ahora ninguno de los imputados haya sido extraditado y juzgado. “El esclarecimiento de lo sucedido en este terrible atentado es una causa compartida por todos los argentinos. Nuestro país no cesará en su objetivo de lograr que todas las personas involucradas en el feroz ataque comparezcan ante los tribunales argentinos”, señala la Cancillería. EFE