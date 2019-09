“No borra el embarazo y es un homicidio”

El aborto nunca es una solución, sostiene. “El aborto no borra el embarazo, no desembaraza a la mujer, sino que le suma la carga de un homicidio y sus consecuencias”. Alude que un embarazo no planeado, no necesariamente es un hijo no deseado. “Puede haber sido no deseado en un momento, pero luego ser muy deseado y amado. Además puede ser no deseado por los padres biológicos, pero sí por tantos matrimonios que están en lista de espera para adopción”.

Angélica Sarmiento, provida.