Nissan acerca el All New X-trail al país

De la mano del Grupo Garden, representante oficial de Nissan en Paraguay, se realizó el lanzamiento de la cuarta generación de Nissan X-trail, un suv 100% fabricado en Japón.

Con un renovado diseño exterior, un cómodo y elegante interior y una gran variedad de características de tecnologías de seguridad, el All New Nissan X-trail llega a Paraguay para demostrar por qué es uno de los suv más emblemáticos del portafolio de la marca. “En su cuarta generación este suv viene completamente revolucionado, con un diseño moderno y versátil, además de ofrecer a los clientes seguridad, comodidad y amplio espacio interior para viajar con amigos o familia”, comentó José Facetti, gerente de ventas de Nissan Paraguay. Nissan All New X-trail, una experiencia de manejo perfecta para la aventura.