Niño habría sufrido abuso en la Agrupación Especializada

La denuncia sobre el supuesto abuso fue realizada en la Fiscalía el pasado 8 de agosto por el tío del pequeño, quien dijo que los hechos ocurrieron cuando la madre del niño estaba recluida en el Buen Pastor, por supuesta extorsión. El chico quedó a cargo de una mujer, que se encargaba de llevarlo junto a su padre, señaló el tío.

De acuerdo con los estudios médicos y sicológicos, el niño fue víctima de maltrato y abuso sexual. El pequeño quedó a cargo del hermano de la madre desde el mes de mayo pasado.

El tío teme por su vida ya que el supuesto autor estaría utilizando sus contactos para amedrentarlo por haber realizado la denuncia en su contra.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, instó a las autoridades a que brinden de protección al actual tutor del menor.

"Según la denuncia, hubo manoseos o indicios de abuso. Con respecto al denunciante, tenemos informaciones de que estaría sufriendo amenazas de muerte", expresó Godoy en conferencia de prensa realizada este lunes.

Niño tenía temor del baño, cuenta su tío

El tío del niño contó que, en julio pasado, este empezó a contarles lo que sucedía en la Agrupación Especializada, en donde se quedaba a dormir los sábados y domingos, además de otros días.

"Comentó llorando: 'Mi papá me pateaba y me pegaba en la piecita en la hora del baño', consta en el estudio sicológico la veracidad de lo relatado por el menor", explicó el tío en contacto con Monumental 1080 AM.

El hombre contó que la madre del niño se encuentra actualmente en libertad y vive en Luque, sin embargo, el niño está con él en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

"Recibí ya muchas amenazas, buscaron gente para venir a matarme y llevar a la fuerza a la criatura. El 21 de agosto la mamá del menor vino a atropellar mi casa, quieren llevarle de cualquier forma", dijo.

El pequeño de 4 años era llevado hasta la sede de la Agrupación Especializada desde el 2015 hasta abril de este año.

El caso está siendo investigado por la fiscala Pamela Pérez. Hasta el momento no hay imputaciones en el caso.

Los nombres del niño y de sus familiares se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.

Homicidio en la Agrupación Especializada

El pasado 17 de noviembre, la joven Lidia Meza, de 18 años, fue asesinada en la celda del presunto líder del Comando Vermelho, Marcelo Pinheiro alias Marcelo Piloto, en el interior de la Agrupación Especializada.

La mujer falleció tras recibir 17 puñaladas con un cuchillo. A raíz de esto, Piloto, quien era requerido por la Justicia brasileña, fue expulsado de Paraguay por decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Privilegios

El pasado 22 de noviembre, la Fiscalía retiró electrodomésticos y otros objetos de los internos recluidos en la Agrupación Especializada. La medida se realizó luego del crimen perpetrado en la sede policial por parte de Piloto.

Los fiscales Hugo Volpe y Alicia Sapriza encabezaron el operativo y retiraron heladeras, cocinas, microondas, mesas, colchones somier y televisores plasma de las celdas de los recluidos.