Niño de 13 años pide ayuda solidaria para costear su tratamiento médico

Días después fue sometido a una cirugía para extirpar el tumor, sin embargo, no se pudo realizar por completo debido a que había lugares donde no se podía tocar y quedó un pequeño pedazo en el cerebro.

La cirugía duró siete horas y media, los médicos habían dicho a sus padres que el niño iba salir del procedimiento sin caminar, sin hablar o sin mover alguna parte del cuerpo, sin embargo, esto no ocurrió.

El pequeño aseguró que es una persona elegida por Dios y que cuando se cure por completo dará su testimonio de vida, para que todas las personas "crean en el creador, porque esa es su misión".

"A mí me sacaron un pedacito del cerebro, me contaron eso mis padres, yo no sabía nada y me puse a pensar que ese pedacito de cerebro es el miedo, yo no tengo miedo, la fuerza es lo que me sobra", manifestó Thiago en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Thiago Ruíz.

El gran sueño del adolescente es llegar a ser futbolísta como sus ídolos Nelson Haedo Valdéz y Roque Santacruz y juega en el puesto de volante por izquierda.

A todas las personas que están en su misma situación, con problemas de salud, pidió que no pierdan la fe y crean en Dios.

"Yo le veo a Jesús, converso con él, y me dijo que me voy a sanar y si él me dijo yo no tengo dudas, sé que me va guiar por el mejor camino para poder extirpar ese poquito de tumor que sobra", manifestó.

Nueva intervención ya no puede realizarse en el país

Nahir Amado, madre de Thiago, dijo que otra nueva intervención cerebral ya no puede realizarse en nuestro país por falta de infraestructura, es por eso que se está analizando la posibilidad de llevarlo en un hospital de Estados Unidos para el procedimiento.

Explicó que desde el Hospital Acosta Ñu ya enviaron todo su historial médico al centro asistencial y aguardan la respuesta para saber si le podrán recibir en el lugar.

Si no le pueden recibir en los Estados Unidos para su intervención, sus familiares deben buscar otro hospital, también en el exterior. El niño ya empezó las sesiones de quimioterapia.

Las personas que deseen colaborar con él deben comunicarse al número (0982) 885-541 o también pueden enviar sus aportes a la cuenta de la caja de ahorro 13.589.450 del Banco Visión.