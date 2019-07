Niegan confiscación

Señaló que se trata de una normativa que busca que personas de escasos recursos puedan acceder a estas alternativas de viviendas y que el proyecto tiene su origen en una propuesta de jóvenes que están afectados por los altos costos de departamentos.

“Esto no es una confiscación, a nadie se le quita su propiedad. Esto se tiene que reglamentar, porque no puede ser que el propietario pueda sin ningún tipo de parámetro cobrar lo que quiera y en las condiciones que quiera. No es nada de expropiación, solo se busca un régimen accesible”, dijo.