Nicolás Zárate habla sobre sus frustraciones como titular del MEC

Al respecto, Zárate dijo que el Plan de Transformación Educativa es un tema que le frustró bastante y reconoció que le molestó la postura de la Iglesia al respecto.

“Me frustró este tema (Plan de Transformación Educativa), me molestó que personas intelectuales hayan salido en contra de una mejorar educativa. Soy creyente y me molestó también la postura de la Iglesia sobre el tema”, expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Padres de familia y organizaciones de la sociedad civil argumentaron que el Plan de Transformación Educativa iba a ser utilizado para implementar la ideología de género en el país. "El plan es técnicamente muy bueno, pero se politizó y lo mandaron al freezer", lamentó.

Entre otras cosas, recomendó al futuro ministro del MEC que priorice la educación de la primera infancia, ya que "no le darán el dinero que necesita" para todas las necesidades del sector.

"Sé que al próximo ministro no le darán el dinero que necesita, pero con lo que tendrá le pido que priorice la educación de primera infancia", enfatizó.

También, consideró necesario conservar a los técnicos del MEC para dar continuidad a los proyectos. Unos USD 410 millones es lo que requiere el MEC solo para reparaciones urgentes, como aulas, sanitarios y mobiliario.