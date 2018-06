Nicanoristas reclaman ante decisión de Fernando Lugo frente al TSJE

Los nicanoristas reaccionaron ante la decisión de Fernando Lugo de no convocar a Duarte Frutos para el acto de juramento de los parlamentarios electos que se realizará este sábado.

El mismo ex primer mandatario utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la resolución y habló de "un atropello de la voluntad popular". Asimismo, adelantó acciones penales.

Asimismo, el abogado Juan Ernesto Villamayor anunció que presentarán un amparo judicial contra la resolución para lograr que Nicanor logre jurar y asumir como senador activo de la Nación.

"Creemos que el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Elecotal) va a dar pie al amparo presentado a favor de nuestro líder Nicanor Duarte Frutos", expresó Alfredo Florentín, uno de los manifestantes, según informó la emisora 970 AM.

Este jueves se emitió la Resolución 2.103, por la cual –basándose en el artículo 10 del reglamento interno de la Cámara de Senadores y en el artículo 189 de la Constitución Nacional (que establece que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos)– fue convocada a Mirta Gusinky en reemplazo de Duarte Frutos.

Además de la protesta de los adherentes del movimiento de Nicanor, otra manifestación se inició frente a la residencia del senador Fernando Lugo, para expresar su respaldo a la decisión tomada, comentó el legislador electo Paraguayo Cubas.

"Estamos frente a la casa del presidente del Congreso. Venimos a repudiar la actitud de los delincuentes como Horacio Cartes. A mi no me gusta Lugo pero nadie se iba atrever a hacer lo que hizo", expresó "Payo" a la emisora 780 AM.