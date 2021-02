Nicanor y equipo plantean debatir sobre el Tratado

El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, mantuvo una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez para conversar sobre la negociación del Anexo C de Itaipú. Estuvo acompañado del ingeniero Juan Encina, quien entregó un informe donde expone algunos puntos a consideración del Gobierno.

Nicanor y su asesor explicaron que la idea es exponer el material y que sirva como punto de partida para debatir y contribuir con ideas necesarias para lograr una buena negociación con los pares de Brasil.

Encina dijo que es una visión desde la Entidad Yacyretá sobre la importancia de Itaipú y lo que está en juego. Planteó como idea que se puede hacer paralelamente comenzar a instalar como sociedad sobre la importancia de renegociar todo el Tratado. “Una alternativa al margen del Anexo C es renegociar el Tratado del tratado A. Si es que se quiere (...) es una opción a parte del Anexo C comenzar a instalar en la sociedad para renegociar todo el Tratado de Itaipú. Hay que ver qué camino a seguir en paralelo del Anexo C que tiene un periodo de caducidad”, sostuvo.

Agregó que la Revisión es lo que se lleva a hora y que sería útil comenzar a analizar el tratado en su conjunto que requerirá de ponerse de acuerdo con los pares de Brasil para dar inicio.

Es importante destacar que Argentina aún no aprobó la renegociación de la EBY tras el cambio de gobierno.