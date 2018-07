Tanto el ex presidente Nicanor Duarte Frutos como el presidente Horacio Cartes denunciaron ayer ante el Ministerio Público al senador del Frente Guasu Fernando Lugo por varios delitos. Las denuncias sostienen que el ex obispo usurpó funciones de otros poderes al no haberles convocado a jurar en el Senado.

Mientras que Nicanor sostiene que Lugo no cuenta con fueros parlamentarios porque nadie le tomó juramento como senador el pasado 30 de junio, la denuncia de Cartes sí pide el desafuero de Lugo para su posterior procesamiento.

Por su parte, el Ministerio Público ya decidió armar un equipo de fiscales para investigar el caso. La carpeta fiscal será llevada adelante por los agentes Sonia Mora y Rodrigo Estigarribia, bajo la coordinación del fiscal adjunto Édgar Moreno, informaron desde la Fiscalía General.

Los mismos hechos ya habían sido denunciados la semana pasada, pero aquella vez por parte de legisladores cartistas. En total son tres las denuncias presentadas en la Fiscalía en contra del también ex presidente Lugo.

ARGUMENTOS. La denuncia de Duarte Frutos fue presentada por los abogados Rogelio Benítez (ministro del Interior del Gobierno de Nicanor), Carolina Berdoy y Armín Díez Pérez, y es por los delitos de atentado contra el orden constitucional, coacción contra los órganos del Estado, usurpación de funciones públicas, desacato y producción de documentos no auténticos.

“Hay usurpación de funciones: (Lugo) salta sobre la Constitución y se erige como Justicia Electoral y Corte Suprema. Desacata una orden de cumplimiento obligatorio a través del amparo presentado y ganado por Duarte Frutos. Oculta documentos, no presenta a la plenaria el oficio que ordena el juramente de NDF. Convoca a quienes no fueron ni electos ni proclamados y finalmente no presta juramente de rigor”, expresó Benítez, quien sostuvo que la expectativa de pena para Lugo es de hasta diez años de prisión. Berdoy añadió que, a criterio de ellos, Lugo aún no cuenta con fueros parlamentarios, por lo tanto, no es necesario su desafuero para procesarlo.

Por su parte, la denuncia presentada por Cartes, a través de su abogado Juan Sosa Bareiro, es exclusivamente por usurpación de funciones públicas.

Al respecto, la denuncia señala que Lugo, en su calidad de presidente del Senado, “no se encuentra facultado legalmente a modificar lo resuelto por la Justicia Electoral, mucho menos a realizar cambios al orden del listado de senadores electos y convocar a jurar a personas no declaradas electas y proclamadas”.

El escrito, en el cual Cartes relata en primera persona los detalles del caso, sostiene que Lugo usurpó funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Además pide que un juzgado pida al Senado el desafuero.