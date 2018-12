Nicanor tiró dardos contra HC en inicio de campaña por ANR

“Opáma ko la opáma. La ohoa ko jaohóma. Ha ohoa ko ndouvéima. Che ko presidente kuema, ha presidente kue, presidente kue. Ni la ipláta hetaverô, presidente kue (Lo que terminó, terminó. Quien se fue, ya se fue. Y el que se fue ya no vuelve. Yo soy ex presidente, y un ex presidente es ex presidente. Aunque tenga mucha plata, es ex presidente)”, señaló Nicanor en directa alusión a Cartes.

Por su parte, Abdo Benítez hizo exclusiva la habilitación de la sala de terapia intensiva para adultos en el Hospital Regional de San Juan Bautista y terapia intensiva para niños en la ciudad de San Ignacio.

Por un lado, en San Juan Bautista se inauguraron cuatro camas para terapia intensiva de adultos y seis para reanimación.

El mandatario felicitó a las autoridades por el trabajo realizado. “Aquí hay un esfuerzo coordinado entre autoridades y el Gobierno Nacional a través de la Entidad Binacional Yacyretá, por lo que estamos hablando de una inversión de 700.000 dólares”, resaltó el jefe de Estado.

Por otro lado, en San Ignacio se habilitaron seis camas eléctricas para la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, más cuatro incubadoras, electrocardiógrafos móviles, monitores multiparamétricos para terapia intensiva neonatal y accesorios complementarios.

Asimismo, Duarte Frutos relacionó esta acción del Gobierno con la “política pura”, porque estos nuevos servicios son para todos los “sectores partidarios”. La entidad invirtió en el Hospital Regional de San Juan Bautista G. 2.667.055.200, y en el Hospital Distrital de San Ignacio G. 2.913.780.000.