Nicanor sostiene que su situación es diferente a Cartes

Nicanor Duarte Frutos no juró pero asistió a la ceremonia.

El ex presidente asistió este sábado a la Cámara Alta para tomar juramento, pero en su reemplazo juró la senadora Mirta Gusinky, quien fue convocada previamente por el ex titular del Congreso, Fernando Lugo. Gusinky votó posteriormente para la designación de la mesa directiva.

Duarte Frutos expresó este domingo en el programa Algo Anda Mal de Telefuturo, que la diferencia con Cartes es que él está compitiendo después de 10 años.

Remarcó que la Constitución Nacional no prohíbe que un presidente de la República pueda candidatarse como senador activo, como sí lo hace con la reelección presidencial.

Aseveró que la Carta Magna presenta una laguna, ya que en las inhabilidades para ser senador activo, según su interpretación, no figura que uno no debe ser ex presidente.

“¿Te parece que en una sociedad republicana, democrática, que niega la esclavitud y condena la discriminación, yo te puedo obligar a que seas periodista hasta la muerte?”, manifestó sobre la imposición de la Constitución de que un ex presidente sea senador vitalicio (de por vida).

Igualmente, ratificó que el juramento de Gusinky es “nulo de nulidad absoluta”. El ex mandatario presentó un amparo con el cual una jueza del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE) anulaba la decisión de Lugo de no convocarlo a jurar.

Para el ex titular del Ejecutivo, Gusinky no existe electoralmente, ya que no fue proclamada por el TSJE y calificó el acto de juramento como bochornoso.

Asimismo, adelantó que esta semana se podría resolver la situación durante una sesión extraordinaria, donde se tendrá que tratar su amparo.

Así también, refirió que Lugo engañó al pleno de la Cámara de Senadores al ocultar el fallo del TSJE. Señaló que el ex presidente del Congreso usurpó funciones y se atribuyó el papel del Tribunal Electoral.

Aclaró que el obispo firmó la resolución administrativa 2.103, por la cual convocaba a Gusinky en su reemplazo, sin someter a consideración del pleno de la Cámara Alta.

Por otro lado, indicó que Lugo tampoco juró como senador, debido a que el vicepresidente primero debía tomarle juramento y no lo hizo.

“Ahora estoy arrepentido porque llevamos a una persona inescrupulosa para dirigir el país”, afirmó, haciendo referencia de que pudo impugnar la candidatura de Lugo cuando fue electo como presidente de la República.