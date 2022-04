Nicanor rechaza pelea por la ANR

El oficialismo sigue sin definir quién será el adversario del ex presidente Horacio Cartes (Honor Colorado), quien sí oficializó que peleará por la Junta de Gobierno. Nuevamente anuncian que la decisión se tomará a fin de mes.

En medio de las alternativas, los oficialistas mencionaron nuevamente el nombre de Nicanor.

Sin embargo, el ex presidente de la República ratificó que no está en sus planes y dejó en claro al vicepresidente Hugo Velázquez que no piensa jugar esa pelea electoral.

En otro momento, indicaron que el director de la EBY exteriorizó su malestar al posicionamiento que tienen algunos legisladores (zigzagueantes) y que no está dispuesto a ser manoseado para beneficiar a otros oficialistas que están en campaña electoral, según se dijo.