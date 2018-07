Nicanor presenta denuncia penal contra Fernando Lugo

La abogada Carolina Berdoy explicó que existen muchos motivos tipificados dentro del marco penal para que se pueda abrir una investigación contra Lugo y, de esa forma, amparar las garantías constitucionales individuales, como colectivas. Ya que se considera también un atropello a la decisión de la ciudadanía.

"Al atropellar los derechos individuales y políticos del ex presidente de la República, también se están violando los derechos de los ciudadanos que votaron para que Nicanor sea senador", refirió, La letrada consideró que el Ministerio Público debió de actuar de oficio por ser una acción penal pública.

“Mediante una nota administrativa, Lugo modificó una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de fuerza de ley que proclamaba a Nicanor como senador electo, y convocó a jurar a Mirta Gusinky, ahí se puede tipificar la producción de documentos no auténticos”, indicó Berdoy a la 780AM.

Agregó que Lugo actuó de manera alevosa, a sabiendas de que existía un amparo constitucional que salió a favor de Nicanor Duarte frutos. “Tuvo conocimiento, siendo que el amparo tuvo mesa de entrada el día viernes 29, él no podía desconocer”.

Señaló que el amparo es una medida de urgencia y tiene una valía obligatoria, por lo que se argumenta el desacato.

Mirta Gusinky en el blanco

Berdoy detalló que la senadora Mirta Gusinky también podría ser investigada por jurar en conocimiento de que no fue proclamada como senadora electa por el TSJE. "Sabiendo que no fue proclamada, ella no debió de presentarse, usurpó la banca que no le corresponde", enfatizó.

Concluyó diciendo que el juramento de la parlamentaria fue concretado de manera arbitraria, por decisión unilateral de Fernando Lugo, y que ambos terminaron "perpetrando un atraco a la voluntad popular".