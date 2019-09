Nicanor no quiere candidatura de consenso a la Junta

El ex mandatario señaló que es muy difícil que en las cúpulas partidarias se llegue a un consenso, y en cambio para los presidentes de seccionales y convencionales se deje el campo libre para la disputa.

Duarte Frutos planteó que en la ANR exista una confrontación de ideas, algo muy distinto a un enfrentamiento encarnizado en las internas.

“Eso es muy difícil, si consensuamos debemos hacerlo en todas las instancias, y no es fácil eso, necesitamos una confrontación interna de ideas. En el Partido Colorado, hay varias ideas, hay demócratas, militaristas, social demócrata, neoliberales, masones, cristianos, varias posiciones. El partido tiene que tratar de contener todas estas posiciones diversas y resolver democráticamente. El enfrentamiento es una cosa, la confrontación de ideas es otra cosa. En el partido falta eso, no hay bajada de línea del partido sobre varios temas. No estoy planteando el enfrentamiento, sino la confrontación de ideas”, aseguró.

Este planteamiento de Duarte Frutos ha traído algunas disputas internas al sector de Añetete, ya que varios en el movimiento apuestan por una figura de consenso.

PREPARADO. La semana pasada, el actual titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, manifestó estar cansado y expresó su deseo de que el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, sea el candidato de consenso dentro de la ANR para la Junta de Gobierno.

No obstante, señaló estar preparado para hacer frente a un nuevo periodo al frente de la ANR en caso de que así lo designen.

Sin embargo, aseguró que la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) no es del interés del ex presidente de la República Horacio Cartes. La ANR elegirá a un nuevo titular en julio del año que viene