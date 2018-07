Nicanor no descarta ir a una binacional tras fracaso de juramento

“Estamos hablando con Marito, pero yo quiero ser senador. El pueblo me votó”, dijo el ex presidente Duarte Frutos a su retorno de La Paz. Acompañó la delegación oficial que visitó al presidente Evo Morales. “Hablamos de esas posibilidades (ir a un ente), pero yo quiero ver cómo podemos avanzar en la reivindicación de una banca legítima”, expresó.

Precisó que no habló con Marito de un ente específico. “Sé que hay amigos que piensan en eso (ir a la EBY), pero nosotros hablamos de la gobernabilidad con el presidente, hablamos mucho de la integración regional”, afirmó.

“A mí me interesa ejercer un derecho que la ciudadanía me dio y si mañana tengo que colaborar con el presidente lo haré sin negar la necesidad de seguir luchado por una banca legítima hasta que tengamos los votos. Pero no hay un ofrecimiento sobre instituciones particulares, porque le dije al presidente que vamos a seguir disputando la banca”, aseveró.

Agregó que en este momento “no hay votos, pero las mayorías y minorías son muy dinámicas en el Congreso”.

Nicanor dice que no pierde la esperanza de ocupar un curul en la Cámara Alta.

Acerca de la posibilidad de ir como titular de la Entidad Binacional Yacyretá o Itaipú Binacional, dijo que no hubo un ofrecimiento concreto. “No hablamos a profundidad de estas cosas, pero obviamente nuestro movimiento (Progresista Colorado) es aliado al presidente electo y acompañó con mucha intensidad la candidatura de Marito”, indicó.

“Me gustaría estar en el Senado y voy a seguir disputando la legitimidad de la banca que he ganado. Veremos qué pasa mientras tanto”, refirió. Sobre el cargo que podría ocupar en el gobierno señaló que hay “muchos rumores”. “No tuvimos una conversación cerrada sobre esta hipótesis”, añadió.

“Yo voy a colaborar con el presidente desde el lugar que fuese porque nosotros hemos planteado un discurso y luchamos por una idea de Estado y de sociedad”, expresó.

Apuntó que no ve ningún temor en el presidente sobre el posible juramento de Cartes. “Él está muy concentrado en el poder que va a asumir el 15 de agosto”, subrayó.