Nicanor niega participación en acuerdos con Argentina

Nicanor Duarte Frutos, virtual director paraguayo de Yacyretá, negó que haya estado involucrado en las negociaciones que se mantuvieron con los argentinos para implementar la polémica cogestión paritaria en la hidroeléctrica. Resulta que el ex jefe de Estado era embajador paraguayo en Buenos Aires cuando se suscribió ese primer acuerdo. Por Argentina encabezaron las conversaciones Julio de Vido, ex ministro de Planificación, y Óscar Thomas, ex director ejecutivo de la central. Actualmente ambos están procesados por corrupción.