Nicanor justifica que la unidad en ANR es por la gobernabilidad

El ex mandatario y director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, afirmó que la unidad en la ANR busca dar tranquilidad al Gobierno. “Claro que necesitamos de la unidad, necesitamos de la gobernabilidad”, subrayó en charla con radio Monumental 1080 AM.

Nicanor se refirió así a la Operación Cicatriz, que culminó en el pacto entre el presidente Mario Abdo y el ex jefe de Estado Horacio Cartes. Duarte Frutos solicitó una agenda de desarrollo para que el acuerdo entre líderes de la ANR no se perciba como un pacto de impunidad.

“Esta unidad me parece que tiene que tener una agenda precisa, vinculada al desarrollo de la Nación. Por ejemplo, qué hacemos con la deuda externa, se puede seguir endeudando al país, qué hacemos con la reforma tributaria”, se preguntó.

Sobre las críticas al secretismo con que se maneja la Operación Cicatriz, Nicanor atribuyó la percepción a un problema de comunicación. “Tal vez el problema es la comunicación, el problema de articular un relato y comentar a la sociedad. Nosotros necesitamos gobernabilidad y estabilidad y no hay inversiones exitosas en un país donde no existan estos puntos”, aseveró el titular de Yacyretá.

Agregó que si el Partido Colorado en su interior no discute sobre los temas que aquejan al país en pandemia, como la deuda externa, los acreedores pueden aparecer y se tendrán que hacer ajustes estructurales que afectarán a sectores como salud, educación, seguridad, entre otros.

“Si el coloradismo no discute, se va a pensar que es un pacto de impunidad. Si se habla de un pacto de impunidad, hay liberales procesados, colorados procesados y para que ese discurso de la oposición, que es la vieja letanía de la impunidad, puede tener alguna resonancia, entonces hay una unidad que no tiene contenido claro para el desarrollo y que no se discute de forma abierta a la sociedad”, explicó.

Duarte mencionó que desconocía los acuerdos “de la unidad”, pero celebró la reunión entre Abdo y Cartes.